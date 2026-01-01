Нова атракция радва жителите и гостите на Ямбол. В града се движи туристическо електрическо атракционно влакче, което прави обиколки по маршрут от Безистена до тенис кортовете в Градския парк, съобщиха от Общината.

💚Влакчето е изцяло електрическо и към момента е с един вагон, като има капацитет за 32 пътници. При по-голям интерес организаторите предвиждат пускането на втори вагон, с което местата ще станат общо 50.

Маршрутът включва спирки при тенис кортовете в парка, до детския кът, фонтана, след моста, а крайната точка е отново Безистенът, където влакчето обръща.

⏰Атракционното влакче ще се движи на всеки 30 минути, по график от 10:00 до 20:00 часа, засега само в петък, събота, неделя и в празнични дни.

Цената на билета за обиколката е 3 евро. Ако някой от пътниците слезе на междинна спирка, неизползваната част от билета ще може да бъде използвана по-късно за продължаване на маршрута.

🙌Подобно туристическо влакче отдавна не е имало в Ямбол и още в първите часове то предизвика сериозен интерес сред разхождащите се в централната градска част, споделиха собствениците на влакчето.