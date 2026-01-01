Днес (18 май) е Международният ден на музеите.

За пръв път празникът се чества на тази дата през 1978 г. Решението за това е взето през 1977 г. в Москва на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите. Думата "музей" идва от латинската дума "museum", която е от гръцки произход и произлиза от "mouseion". "Mouseion" било мястото (понякога храм), посветено на музите - покровителките на изкуствата в гръцката митология.

В модерната си форма музеят възниква като индивидуална колекция от куриозни предмети на аристократи през Ренесанса. По-късно националната държава превръща музеите в стожер на своята културна идентичност.

Тази година Европейската нощ на музеите в България ще се проведе на 23 май. Събитието ще включва музеи, галерии и културни пространства в София, Варна и други градове в страната.

Над 70 обекта в столицата ще участват с безплатен вход и специална програма.