DARA отпразнува най-големия успех в кариерата си по най-личния и искрен начин — в обятията на съпруга си Ервин Иванов. С усмивка, която казва повече от думите, и наградата в ръце му, тя сподели радостта от победата с човека, който стои най-близо до нея. Момент, изпълнен с топлина, обич и тихо щастие след големия триумф.

Преливаща от емоции DARA прегърна силно съпруга си, целуна го, а след което двамата започнах да танцуват и подскачат от радост.

Дарина Йотова, по-известна с артистичния си псевдоним Дара, се омъжи за половинката си Ервин през юни 2025 г.

България е големият победител на юбилейното 70-о издание на „Евровизия“ 2026 с 516 точки, след като DARA направи едно от най-силните и коментирани изпълнения на сцената на конкурса.

DARA представи България с „Bangaranga“ – изпълнение, което разтърси сцената и се превърна в един от най-запомнящите се моменти на финала. Под номер 12 българската звезда излезе с невероятна енергия, взриви залата и остави публиката на крака с впечатляващо и силно шоу, което дълго ще се помни.