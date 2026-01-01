Американските сили прехванаха ирански балистични ракети и дронове, изстреляни по посока на Ормузкия проток и Залива, съобщи Централното военно командване на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

Техеран изстреля седем балистични ракети по Кувейт и Бахрейн само часове след като СЕНТКОМ свали четири ирански дрона камикадзе, изстреляни по посока на Ормузкия проток, се посочва в съобщението и се допълва, че щурмовите безпилотни летателни апарати са представлявали пряка заплаха за морското корабоплаване в региона.

Иран изстреля предупредителни ракети и дронове по американски военни кораби в Оманския залив

Американските сили впоследствие удариха ирански крайбрежни радарни станции в Горук и на остров Кешм като защитна мярка срещу по-нататъшни атаки срещу корабоплаването, посочва СЕНТКОМ.

Оттам допълниха, че по първоначални данни шест от изстреляните от Иран ракети са прехванати, а седмата не е достигнала целта си.

Успоредно с това иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал американски военни бази в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските обстрели на радарните инсталации в Иран.

Кореспонденти на Франс прес съобщиха за взривове в района на Международно летище Кувейт и в бахрейнската столица Манама, която бе огласена по-рано от вой на сирени.