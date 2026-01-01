Кучето Катира Алехандра преживя трогателна среща със семейството си, след като беше спасено след разрушителните земетресения във Венецуела. Размахване на опашка, радостни подскоци и близване по лицата на стопаните белязаха момента, в който животното отново намери близките си.

Само дни по-рано Катира беше открита уплашена и ранена в щата Ла Гуайра. Без идентификация и без следа от собствениците си, тя беше една от стотиците кучета и котки, попаднали в приюти след двойното земетресение през юни, при което загинаха хиляди хора.

По данни на държавния проект Misión Nevado, който се грижи за бездомни животни, от 24 юни насам в Ла Гуайра и квартал Сан Бернардино в Каракас са спасени най-малко 648 домашни любимци.

До момента екипите са успели да върнат поне 18 животни при техните стопани. Повечето спасени кучета и котки са били с фрактури, наранявания и други травми и продължават да получават ветеринарна помощ, докато се възстановят.

Властите и доброволците призовават хората, които издирват домашните си любимци, да публикуват снимки и информация в социалните мрежи. Интернет вече е залят от обяви за изгубени кучета и котки с надеждата те да бъдат разпознати.

Един от основните центрове за настаняване е приютът „Гранха Лос Коралес“ в Ла Гуайра. „Тук хората могат да дойдат и да проверят дали техният домашен любимец е сред спасените. Нашата цел е да ги съберем отново“, казва координаторът на приюта Рене Кардозо.

В спасителните операции участват и десетки независими организации. Сред тях е приютът Amor Animal, ръководен от Мария Кордова, която след земетресенията е помогнала на 22 животни.

„Не бързаме да ги даваме за осиновяване. Нашата мисия е всяко животно да се върне при своето семейство“, казва тя.

#Venezuela | More than 600 animals have been rescued following the June 24 earthquakes, according to Mission Nevado.

The government animal welfare program is providing veterinary care, shelter, and reunification efforts, while offering free veterinary services to families… pic.twitter.com/I7Mf49BjDQ — teleSUR English (@telesurenglish) July 17, 2026

Един от най-емоционалните моменти е повторната среща на черната котка Гъс със стопанката ѝ след 19 дни раздяла. „Намерих го по Божията милост, благодарение на вас“, казва през сълзи собственичката му във видео, публикувано от приюта.

За доброволците именно тези щастливи срещи дават смисъл на усилията им след една от най-тежките природни трагедии във Венецуела.