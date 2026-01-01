От днес ние връщаме не само надеждата, а реалността да продължи инвестирането в българските общини. Когато говорим кой какво остави, нека да бъдем ясни - програмата е започнала от 2024 г, а до този момент нашите граждани в общините са получили 1 млрд. и нищо повече. Разбира се, има и общини, които са отличници и са получили почти всичките си пари. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков след заседание на Министерския съвет.

Средствата за общините ще ги разходваме прозрачно, посочи Шишков.

България тръгва от нула с усвояването на европейските пари за регионите

По думите му кабинетът „Желязков“ най-вероятно е имал специални изисквания кои общини да получат средства и кои да не получат. "Това вече приключи. И тези общини, които са били ощетени, ще имат възможност да участват в програмата", заяви Шишков.

Започваме кампания "Регионите говорят". Започваме активно участие за обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите - с водата, с инфраструктурата, за да преценим къде, как и колко трябва да се помага, обяви той.

"Онази програма от онова приложение 3, която не доведе до нищо, са били предвидени над 4 млрд. - без никакъв принцип. Това означава, че всеки български гражданин - от новороденото дете до пенсионера, е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма. Парите на българските граждани може да се изразходват само по един начин - прозрачен, ясен и справедлив. Когато харчиш държавен ресурс, го харчиш от джоба на българските граждани", заяви Шишков.

Той посочи, че започват проверки, за да е ясно на кого се плаща и колко е извършената работа.

Ще има възможност общини, проекти, които отговарят на европейско финансиране и са напреднали, да получат парите от ЕС и с това ще облекчим държавния бюджет. "Изключително важно е колкото можем повече да облекчим пари от държавния бюджет и да изгубят общините".

Още едно решение имаме и то е за отчуждаване на терени, свързани с магистрала "Струма". "Магистрала "Струма" е обявена за национален обект в далечната 2013 г. Наследството на безпътищата в пътното строителство е това. Аз обичам да говоря с факти, а когато фактите говорят, би трябвало виновниците да мълчат", заяви още Шишков.

По думите му е ясно къде е инфраструктурата и кой е виновен. Той каза още, че държавата в момента ще даде 233 хил. евро за отчуждаването на тези терени, но това е само началото. Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти, категоричен е той.

Дори тази част от магистралата, която се строи, терените не са отчуждени, отбеляза още министърът.

Очаквайте скоро да говорим за Околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти и да има напредък навсякъде, заключи той.