Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 19 944 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение на територията на село Горна Студена.

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Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв.

Предоставената вода е в различни разфасовки, за да бъде улеснено разпределението ѝ сред населението - 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в бутилки от 10 литра.

След решението на Министерския съвет ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“ предприема необходимите действия за своевременното осигуряване и предоставяне на водата на община Свищов.

Припомняме, че кризата с безводието в община Свищов придоби критични размери, а местната власт предприе извънредни мерки за защита на населението.

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От общинската администрация отправиха призив към всички жители и гости на общината за изключително разумно, спестяващо и отговорно използване на наличните водни ресурси до овладяване на кризата.