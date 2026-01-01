„В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото“ - с тези думи премиерът Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет.

Министър-председателят коментира случая с убийството на Георги Кузев в Пловдив и реакциите в публичното пространство. „Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството на Георги Кузев. Това са същите хора, които се обявяват срещу въвеждането на предмета „Добродетели и религия“ в училище, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, а днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви Радев.

Той се обърна и към представители на опозицията, като каза: „Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото.“

На днешното заседание правителството трябва да приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 г. В дневния ред са включени още постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2026 г., промени в структурата на две министерства, както и решения, свързани с инфраструктурни проекти.

По думите на Радев документът обединява основните политики, с които кабинетът възнамерява да изпълни ангажиментите, заложени в предизборната платформа на „Прогресивна България“. Сред основните приоритети той посочи деолигархизацията, утвърждаването на върховенството на закона, оптимизацията на държавната администрация, повишаването на сигурността, подобряването на здравеопазването, увеличаването на доходите и създаването на повече възможности за младите хора.

„Нашата цел е да заменим изчерпания модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорен икономически растеж. Това ще стане чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите, подкрепа за българския бизнес, повишаване на производителността и развитие на високотехнологични, експортно ориентирани производства“, каза още министър-председателят.

Радев подчерта, че динамичната среда ще изисква и решения, които не могат да бъдат предвидени в нито една управленска програма. „Със сигурност ще се наложи да вземаме и много други решения, които никоя програма не може да предвиди. Това са предизвикателствата пред всяко управление“, заяви той.

Премиерът допълни, че днес кабинетът ще приеме и инвестиционната програма за общинските проекти, която според него ще осигури по-прозрачни правила за финансиране. „Въпреки че заварихме само дългове и неразплатени дейности, осигуряваме необходимите средства за българските общини“, каза още Радев.