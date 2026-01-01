Безпилотен летателен апарат с характеристики, подобни на Шахед-238, е прелетял във въздушното пространство на Молдова през нощта на 10 срещу 11 август, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според Службата за въздушни операции на Националната армия на Молдова, дронът е бил засечен в 23:41 ч. (и българско време), докато е идвал от Одеска област. Той е навлязъл във въздушното пространство на Молдова близо до село Приозернe.

Една минута по-късно, в 23:42 ч., апаратът е напуснал въздушното пространство на страната, насочвайки се на север, в посока Украйна.

Молдовските власти установиха, че характеристиките на самолета са подобни на тези на Шахед-238, който е прелетял над въздушното пространство на Молдова след въздушни атаки, предприети от Русия срещу Одеска област през нощта.

Мощна експлозия, която е причинила пожар, е станала в неделя следобед в район Щефан Вода, Молдова. На мястото на инцидента са открити отломки от боен дрон.

Молдова многократно е осъждала неразрешените полети над нейната територия. Същевременно Министерството на външните работи обяви вчера, че отзовава посланика си в Москва за консултации.