Голям пожар е избухнал в района на благоевградското село Дъбрава.

Ситуацията налага бързи действия, като на място вече са пренасочени екипи на пожарната, служители на горското стопанство и десетки местни доброволци, които се опитват да локализират огъня.

Към момента не е ясно каква точно площ е засегната и има ли пряка опасност за къщите на хората в селото.

БГНЕС

БГНЕС

От Министерството на околната среда и водите призовават всички да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да не изхвърлят незагасени цигари в природата.

В условията на високи температури се повишава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари, предупреждават от ведомството.

Пазете природата и бъдете отговорни – една искра е достатъчна, за да предизвика пожар, добавят от МОСВ.