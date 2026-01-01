Столичният инспекторат въвежда боди камери за контрол на строителни обекти в София. Всяка проверка ще бъде документирана, което ще осигури по-голяма прозрачност и проследимост на контролната дейност и ще даде допълнителна защита както на гражданите, така и на инспекторите.

„Когато някой замърсява София, не можем да разчитаме само на това дали в конкретния момент ще има инспектор на място. Контролът трябва да е постоянен и да следва ясни правила“, добави кметът на София Васил Терзиев.

Строителните дейности са сред източниците на фини прахови частици ФПЧ10 в града. Замърсяването може да бъде причинено от кал по улиците, непочистени гуми на строителни камиони, разпилени материали и прах от строителните площадки.

През последните две години и половина Столичната община последователно засилва контрола върху строителните обекти. Само от началото на 2026 г. екипите на Столичния инспекторат са извършили близо 4000 проверки и са съставили над 1200 акта за нарушения.

Паралелно с увеличаването на проверките е въведен и единен стандарт, основан на оценка на риска. Така инспекторите могат да насочват контрола към обекти, при които вероятността от замърсяване е най-висока, вместо да разчитат единствено на постъпили сигнали.

„Повече проверки не са достатъчни. Контролът трябва да бъде и по-умен. Затова насочваме инспекторите там, където рискът е най-висок, а с боди камерите ще имаме проследимост на начина, по който е извършена всяка проверка“, каза Васил Терзиев.

По данни от измервателните станции се отчита устойчива тенденция към подобряване на качеството на въздуха. През настоящия мандат София затвърди спазването на европейските норми за ФПЧ10, а в началото на 2026 г. броят на дните с превишения е намалял с над 88% спрямо същия период на предходната година.

Столичната община прилага мерки и по отношение на останалите източници на замърсяване – нискоемисионните зони и модернизацията на транспорта за намаляване на азотния диоксид, подмяната на старите отоплителни уреди, контрола срещу нерегламентираното горене на отпадъци и разширяването на зелената инфраструктура.