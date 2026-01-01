Много висок риск от пожари има в голяма част от Гърция за пореден ден днес, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Властите обявиха четвърта степен на риск, оранжев код, за много райони в област Атика, където е столицата Атина, както и на полуостров Пелопонес, в континентална Гърция и по островите в Егейско море.

Важно за пътуващите: Висок риск от горски пожари в Гърция и Северна Македония

От четвъртък метеоролозите очакват да започне спадане на температурите, но и значително усилване на вятъра, особено в Егейско море. Бурните ветрове е възможно да причинят затруднения за корабоплаването, но и да увеличат значително риска от пожари.

Снощи големият пожар край селището Куварас в област Атика беше поставен под контрол и в момента противопожарните екипи наблюдават за евентуални повторни разгаряния на огнищата, съобщава „Катимерини“. Като евентуална причина за пожара се проучва електроснабдителната мрежа с ниско напрежение.