Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ влезе на проверка в три специализирани АГ заведения във Варна след репортаж на NOVA.

„Животът за мен приключи“: Жена загуби бебето си във Варна, от „Майчин дом“ с официална позиция

Преди седмица стана публично известно, че млада жена загуби бебето си два дни преди планирано секцио. Според семейството причина за тази трагедия е лекарска грешка и неглижиране на състоянието на бременната жена.

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Лекарят, който е трябвало да извърши цезаровото сечение, твърди, че нищо не е подсказвало да има проблем. Налице ли са нарушения и какви - това ще стане ясно след края на проверките на „Медицински надзор“.