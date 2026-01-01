Жена от Варна, загубила бебето си, разказа в публикация в социалните мрежи за трагедията два дни преди планирано секцио и отправя обвинения към лекаря, проследявал бременността ѝ, както и към екипа на МБАЛ „Майчин дом“ – Варна. От лечебното заведение излязоха с официална позиция във Фейсбук, в която изразяват дълбоко съчувствие към семейството, но отхвърлят част от твърденията и заявяват, че техни медици са били подложени на груби псувни и заплахи.

По думите на Патрисия Ялчин, на 30 юли 2026 г., два дни преди насрочено цезарово сечение, тя е разбрала в „Майчин дом“ – Варна, че бебето няма сърдечна дейност. В публикацията си жената разказва, че бременността ѝ първоначално е била проследявана от д-р Петинка Цветкова, а впоследствие – от д-р Атанас Цонев.

Тя твърди, че по време на преглед през юли друг специалист е изразил притеснения за бързо стареене на плацентата и за количеството околоплодни води, а при последваща консултация с лекуващия си лекар е получила уверение, че няма повод за тревога. По думите ѝ след 13 юли не са били насрочвани повече контролни прегледи преди планираното секцио на 1 август.

"Отивам в Майчин Дом в 08:30, както е уговорено, приемат ме. Слагат ме на тонове - тонове няма. Местят ме на ехограф, изреждат се 5 акушерки и доктори. По едно време, докато едната си танцува и другите две се смеят на мен ми беше съобщено най-незаинтересовано, че детето ми няма сърдечна дейност", пише майката.

"Аз естествено, веднага избухнах в сълзи, имах чувството, че животът за мен приключи при тази констатация. Започнаха да ми повишават тон, естествено реакцията на мен и мъжа ми не беше красива", описва тя трагедията.

Според публикацията ѝ, след това тя и съпругът ѝ са потърсили лекуващия лекар. По думите й д-р Цонев я е уверил, че когато роди "ще увие бебето в бял чаршаф и ще ми го даде да си го подържа". По думите й шефката на отделението Елена Димитрова е била "непреклонна" и е казала, че няма да роди в „Майчин дом“. "Д-р Цонев заяви, че той няма какво да направи и ние трябва да си намерим лекар, който да ме изроди", пише още жената.

По думите ѝ, с помощта на д-р Петинка Цветкова е била приета в АГ болница, където вечерта е родила доносено момченце без признаци на живот. Жената заявява, че според нея при различно проследяване на бременността изходът е можело да бъде различен.

От МБАЛ „Майчин дом“ – Варна изразиха съболезнования към майката и нейното семейство за загубата, като подчертават, че не оспорват болката им.

В официалната си позиция лечебното заведение посочва, че на 30 юли, след като не са били регистрирани сърдечни тонове на плода, са били повикани няколко медицински специалисти, за да бъде констатацията потвърдена.

От болницата заявяват още, че това е бил първият и единствен регистриран контакт на пациентката с лечебното заведение и че до този момент там не е извършвано проследяване на бременността ѝ.

Според позицията на ръководството, след съобщаването на тежката новина съпругът на пациентката е отправял обиди, псувни и заплахи към медицинския персонал. "Груби псувни, ритници по кушетката, обиди и заплахи. Това са само част от действията, които по сведения на присъствалите са поставили медицинския екип под силен натиск и са предизвикали страх и стрес сред служители и намиращи се наблизо пациенти", пишат от лечебното заведение и допълват, че след възникналото напрежение жената и съпругът ѝ са напуснали болницата по собствена инициатива и не са се върнали.

„Майчин дом“ – Варна заявява, че застава зад своите медицински специалисти и подчертава, че няма място за насилие както над пациенти, така и над медици.