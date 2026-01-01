Водачът на племето на Вулканите Красимир развълнува Арената със спортсменски жест в “Игри на волята” тази вечер. Той победи в капитанската битка и получи избор между ценна награда от 50 златни гроша и възможност да подаде ръка на бедстващото племе на Ураганите. Той не се поколеба и помогна на своите опоненти с ценни хранителни провизии.

Преди капитанската битка Ураганите се събраха край огъня на номинациите, където съплеменниците отредиха тази седмица за оцеляването си да се борят състезателката по калистеника Жасмина, лекоатлетката Пламена и борецът Емил.

Новодошлите при Ураганите и Канарите - Йордан и Стиван също трябваше да направят съдбоносен избор и изпратиха в изгнание лидера на Зелените Ивайло и Пламена от Сините. Така Стиван зае мястото на Пламена сред номинираните тази седмица.

Последвалата капитанска битка изправи бизнесмена Красимир срещу джудиста Тома и фризьора Пепи. Въпреки първоначалното си надмощие, лидерът на Вулканите се добра до победата с малка преднина и избра да спаси себе си от предстоящата битка за спасение утре вечер.

Силни емоции изпитаха и Обречените, за които предстоеше Съветът на осъдените. Вместо с елиминация обаче, водещата Ивет Лалова-Колио ги изненада с помилване и хранителни запаси, които да им помогнат преди следващите битки в надпреварата.

Утре от 20:00 ч. по NOVA приключенията в “Игри на волята” продължават с предизвикателство за петимата номинирани и елиминационна битка, която ще сложи край на участието на един от тях във Войната на племената.