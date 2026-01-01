Четвърти човек в Нидерландия е починал след заразяване с вируса на западнонилската треска, като броят на заразените продължава да расте, сочат данните на Националния институт за обществено здраве и околна среда. Починалият е бил заразен при кръвопреливане от заразен донор. Все още обаче не е ясно дали вирусът е бил причината за смъртта или само съпътстващ фактор.

Десет души наскоро са дали положителни резултати за вируса, с което общият брой на случаите достигна 28. Според информацията почти всички от тях са се заразили след ухапвания от комари в провинциите Оверайсел, Утрехт, Гелдерланд, Северна Холандия, Северен Брабант и Южна Холандия.

След като донорът, от който е бил заразен последният пациент, е дал положителен резултат за вируса на западнонилска треска, кръвната банка „Санкуин“ е блокирала дарената кръв, така че никой друг не е получил заразената кръв.

Вирусът на западнонилската треска произхожда от птиците и може да се предава на хората чрез комари. При заразяване хората може да развият грипоподобни симптоми. В по-редки случаи може да възникне енцефалит, менингит или заболяване, подобно на полиомиелит.

Според Нидерландския национален институт за обществено здраве и околна среда при повечето хора няма никакви симптоми след заразяване. Освен при хората вирусът на западнонилската треска в Нидерландия е потвърден през изминалата седмица и при 30 коня, като общият им брой достига 88. Общо през 2026 г. досега са установени 100 заразени птици.

По официални оценки в Нидерландия досега с вируса са се заразили няколко хиляди души.

Лекари, ветеринарни лекари, вирусолози, епидемиолози и еколози работят в тясно сътрудничество, за да следят внимателно развитието и разпространението на западнонилската треска в Нидерландия и да предприемат подходящи мерки, гласи информация днес на сайта на Института.