Фентанил е иззет при полицейска операция срещу незаконното разпространение и употреба на високорискови вещества в пловдивския квартал „Столипиново“.

При претърсване на частен адрес, обитаван от двама криминално проявени братя, служители на Шесто РУ открили около 40 пакетчета с фентанил и електронна везна, използвана за дозирането му.

Експертна справка е потвърдила, че иззетото вещество е фентанил.

МВР

Иззеха близо половин килограм фентанил в Пловдив, шестима са задържани

По случая е образувано бързо производство срещу единия от мъжете за престъпление.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив той е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.