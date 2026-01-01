Министерството на вътрешните работи започва подготовка за противодействие на престъпленията срещу изборния процес, стана ясно по време на националното съвещание на ведомството, на което вътрешният министър Иван Демерджиев определи опитите за изкривяване на демократичния вот като проблем, съществуващ от 35 години.

Събитието се проведе във връзка с предстоящите президентски избори и в него участваха ръководният състав на МВР, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Пламен Тончев, и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, както и премиерът Румен Радев. Целта на срещата беше да се координират действията на институциите за гарантиране на честен вот.

„Вече повече от 35 години тече процесът на демократизиране на България и 35 години се правят опити демократичният вот на гражданите да бъде изкривен с манипулации и престъпления, свързани с купен и корпоративен вот“, заяви министър Демерджиев. Той подчерта, че разграждането на корупционния модел, наред с борбата с трафика на наркотици и пътния травматизъм, остава ключов приоритет за кабинета и по време на предизборната кампания.

В съвещанието взел участие и премиерът Румен Радев, който заяви: „Очаквам решителност, но и спазване на закона, защото има граници. Това е ролята на МВР - да постига добрия баланс“. Той благодари на служителите за тяхната работа.

Противодействието на купения и корпоративен вот е традиционен ангажимент, който МВР и прокуратурата обявяват преди всеки национален вот. Резултатите от тези действия обикновено се превръщат в обект на последващ политически и обществен анализ.