Йоргос Мазонакис
Йоргос Мазонакис / BulFoto / Александър Михайлов

Двамата лекари, привлечени като обвиняеми по случая със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, са били отведени в затвора „Коридалос“ в Атина.

Йоана Гака и съпругът ѝ Илиас Теодоропулос са поставени под предварително задържане след продължили часове разпити пред разследващия съдия. Двамата са обвинени във връзка със смъртта на Мазонакис, настъпила по време на процедура по плазмафереза в медицински кабинет в атинския квартал Колонаки.

Според гръцките медии Гака е била транспортирана от полицейско управление в Атина към затвора малко след 6:30 ч. сутринта. По-късно към „Коридалос“ е бил отведен и Теодоропулос.

Разследването поставя акцент върху действията на двамата лекари по време на процедурата, както и върху времето, необходимо за реакция при настъпването на критичното състояние на пациента.

Двамата лекари отхвърлят обвиненията. Защитата им представя различна версия за случилото се и оспорва твърденията на разследването относно медицинските действия в минутите преди смъртта на певеца.

18-часови разпити за смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарите отхвърлиха обвинението 

Очакват се резултатите от допълнителните експертизи и изследвания, които трябва да изяснят причините за смъртта и обстоятелствата около процедурата. Разследването продължава.

Поставянето под предварително задържане е процесуална мярка и не представлява присъда. Вината на обвиняемите може да бъде установена единствено с влязло в сила съдебно решение.

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