Двамата лекари, привлечени като обвиняеми по случая със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, са били отведени в затвора „Коридалос“ в Атина.
Йоана Гака и съпругът ѝ Илиас Теодоропулос са поставени под предварително задържане след продължили часове разпити пред разследващия съдия. Двамата са обвинени във връзка със смъртта на Мазонакис, настъпила по време на процедура по плазмафереза в медицински кабинет в атинския квартал Колонаки.
Mazonakis Death: Doctors to Korydallos Over Fatal Errors— Greek City Times (@greekcitytimes) September 17, 2026
Doctors Ioanna Gaka and Ilias Theodoropoulos head to Korydallos after upgraded homicide charges in Giorgos Mazonakis’s death. Alarms, delays, deleted photos.https://t.co/o7sQTDJJgm pic.twitter.com/aX0DtYHWmP
Според гръцките медии Гака е била транспортирана от полицейско управление в Атина към затвора малко след 6:30 ч. сутринта. По-късно към „Коридалос“ е бил отведен и Теодоропулос.
⚫Μαζωνάκης: Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 γιατροί - Τα στοιχεία που οδήγησαν στην προφυλάκιση https://t.co/qFMBvBgHBt— Documento📰 (@documentonews) September 17, 2026
Разследването поставя акцент върху действията на двамата лекари по време на процедурата, както и върху времето, необходимо за реакция при настъпването на критичното състояние на пациента.
Γιώργος Μαζωνάκης: Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δυο κατηγορούμενοι γιατροί https://t.co/eF54DcYHPJ pic.twitter.com/tn87q0lNDN— TLIFE (@tlifegr) September 17, 2026
Двамата лекари отхвърлят обвиненията. Защитата им представя различна версия за случилото се и оспорва твърденията на разследването относно медицинските действия в минутите преди смъртта на певеца.
18-часови разпити за смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарите отхвърлиха обвинението
Очакват се резултатите от допълнителните експертизи и изследвания, които трябва да изяснят причините за смъртта и обстоятелствата около процедурата. Разследването продължава.
Поставянето под предварително задържане е процесуална мярка и не представлява присъда. Вината на обвиняемите може да бъде установена единствено с влязло в сила съдебно решение.