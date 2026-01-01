Трима души загинаха вчера при катастрофа на едномоторен самолет в алпийския район Флуалп, съобщи полицията на швейцарския кантон Вале, цитирана от Франс прес.

Малко след 16:00 ч. местно време (17:00 ч. българско), "по причини, които предстои да бъдат установени, машината се е ударила в северния склон в района на Флуалп" на територията на курорта „Льош ле Бен“, посочи полицията, добавяйки, че тримата пътници на борда са загинали при инцидента.

Самолетът е излетял от град Лугано (в кантона Тичино), след което е направил междинно кацане на летището в Сион, в кантона Вале, а после е продължил полета си към летището Бухс, в кантона Нидвалден, в централната част на страната.

Полицията уточни, че "официалната идентификация" на жертвите все още не е приключила.

Швейцарската служба по авиационна безопасност е започнала разследване, за да установи причините за катастрофата, а наказателното разследване се ръководи от федералната прокуратура в сътрудничество с полицията на кантона Вале, посочиха още местните власти.