Гранични полицаи откриха 12 мигранти, укрити в турски камион на ГКПП „Видин“, съобщиха от МВР.

На 14 септември около 4 часа сутринта турски товарен автомобил с водач 36-годишен турски гражданин пристигнал на граничния преход „Видин“ на път за Румъния.

Български и румънски гранични полицаи заловиха 14 мигранти в камион (СНИМКИ)

При извършване на проверката граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. В багажното отделение на камиона открили 12 мигранти – десет мъже от Иран и по един от Египет и Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарният автомобил имат регистрирано влизане в България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево“.

Български и румънски гранични полицаи заловиха камион с мигранти на прехода Видин-Калафат (СНИМКИ)

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин, работата по случая продължава.