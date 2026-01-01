Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване, обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов пред БНТ по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той поздрави капитана и екипажа на българския кораб „Диоскурсия“, които по думите му са действали адекватно и са спасили 18 моряци.

В 2:54 ч. в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т.нар. авариен буй на моторния кораб „Алфа Уатан“. В 3:05 часа моторният кораб „Диоскурсия“ наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по кораба „Алфа Уатан“. Морският спасителен координационен център осъществява радиовръзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба „Алфа Уатан“ и последващо потъване, посочи Ефтимов.

Атака с дронове в български води

В непрекъснат контакт сме с оперативните структури на НАТО във връзка с инцидента. За да има яснота за типа дрон, трябва да видя останките, каза той. По думите му нито една държава в НАТО няма достатъчно системи за наблюдение и противодронна защита.

Логиката ни беше да се приближим бързо до пострадалия кораб. Правомощията на българските ВМС се простират в териториалното море, което се простира на 12 мили от границата, която се измерва и в прилежаща зона, където можем да оказваме съдействие на органите. В изключителната икономическа зона военновъздушните сили се включват в националния план за търсене и спасяване, каза Емил Ефтимов.

По думите му задействането на самолет Су-25 е било най-бързият начин да се осигури наблюдение в района. Той откри горящия кораб, видя спасителните плотове от потъналия кораб и чрез него придобихме първоначална информация, след което насочихме два хеликоптера „Кугър“, допълни началникът на отбраната.

На въпрос каква е възможността за защита от дронове на българските въоръжени въздушни и морски сили, Ефтимов отговори, че както дроновете, така и системите за противодронна защита са в развитие. „Работим по проекти по механизма SAFE, където очакваме да придобием около 20 системи. Работим и по проект за противовъздушна отбрана, като допълнително ще придобием системи за противодронна защита на тези системи. Участваме във всички инициативи на НАТО и ЕС“, отбеляза той.

Според него най-ефективното средство за евентуална защита е радар с подходяща резолюция и средство за кинетично въздействие.

Ефтимов посочи, че е логично да усилим наблюдението в морско направление и средствата за евентуална защита. И сега имаме средства, но обстановката се променя, коментира той.

Премиерът потвърди: Атакувани са два търговски кораба, екипажът на единия е в неизвестност (ВИДЕО)

Тази нощ България проведе спасителна операция на 70 мили източно на град Бяла в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Около 3:00 ч. бяха атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни.

Това е абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и на морското дело, заяви премиерът Румен Радев. Той подчерта, че случващото се затруднява изключително много корабоплаването в Черно море.

Министър-председателят информира, че и на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Продължава издирването на оцелели. Екипажът на втория кораб с пожар на борда, е успял да се евакуира и е спасен от български кораб. По това време се е намирал българският „Диоскурия“, който е видял взрива на първия кораб и се е отправил към мястото на инцидента, каза Радев. Той съобщи, че е открита една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но засега няма открити хора.

Министър-председателят свика спешна среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие взеха представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на Министерството на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Новината предизвика вълна от политически реакции, а опозицията настоя за свикване на КСНС.

Малко по-късно държавният глава Илияна Йотова заяви, че свиква Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври, сряда, от 13.00 ч. Темата ще е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Президентът Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност

Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областният управител Марио Смърков и уточни, че по данни на Военноморската болница в града мъжът е с 45 процента изгаряния. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъжът е в шок, настанен е в реанимация и вероятно ще остане там поне още три дни.

Другият сериозно пострадал – турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние, допълни Смърков. По информация от болница „Св. Анна“ мъжът е имал наранявания по главата, гърдите и левия крак, след като му е оказана медицинска помощ, е бил освободен от лечебното заведение.

Останалите моряци от оцелелия екипаж на втория кораб са настанени на сигурно място, за момента няма промяна на информацията, че за тях ще се погрижи корабособственикът, допълни Марио Смърков.