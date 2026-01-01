Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. По информация на Maritime.bg, инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България.

Двама души от екипажа на единия кораб са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, другият – с травма на главата.

Два кораба са атакувани край България https://t.co/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) October 6, 2026

Кораб потъна след пожар в Черно море: Двама загинаха, 11 оцеляха

Единият от корабите е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин, предава БНТ. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар.

Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.

По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Maritime.bg не разполага към момента с данни за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност. Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.

По-късно стана ясно, че министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море.

Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.