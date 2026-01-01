Двамата пострадали моряци при инцидента с двата кораба в български води бяха транспортирани във Варна.

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Те бяха докарани до Морската гара в града с плавателен съд на Военноморските сили.

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Моряците бяха транспортирани с линейки до лечебни заведения.

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Единият от тях е с травма на главата, а другият - с изгаряния.

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БТА

Двамата са от екипажа на единия от обстреляните с дронове кораби в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Областният управител на града Марио Смърков съобщи пред журналисти, че транспортирането е с катери на "Гранична полиция" и на Военноморските сили.

По думите му единият от моряците, който пътува към Варна, е с тежки изгаряния и ще бъде настанен в специализираната клиника на Военноморската болница, другият е с травма на главата и ще бъде насочен към неврохирургията в болница "Света Анна".

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Останалите спасени моряци ще бъдат прегледани. Смърков уточни, че към момента информацията е, че корабособственикът е поел ангажимент да се ангажира с тяхното настаняване. Той допълни, че пострадалите моряци са от индийски и турски произход.

"За екипажа на потъналия кораб за съжаление няма абсолютно никаква информация", допълни Смърков. Той уточни, че по непотвърдени данни са забелязани спасителни жилетки около плавателния съд, но хора не са забелязани. По думите му вече тече акция по издирването на хората, но към момента няма резултат.

За евакуацията на спасените моряци Смърков посочи, че до ударения кораб в близост е минавал български ро-ро кораб, от който са видели инцидента и са спасили екипажа. Очаква се моряците от чуждия плавателен съд да бъдат докарани до Варна.

"Информацията към момента е, че корабът, който плава на дрейф, е превозвал зърно, така че не може да причини сериозно замърсяване", допълни Смърков. По думите му все още се уточняват подробностите за потъналия кораб и дали има риск от изтичане на гориво.

Припомняме, че министър-председателят Румен Радев потвърди, че България провежда спасителни операции на 70 мили от Бяла в изключителната икономическа зона в България. "Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове", каза той.

По думите му атаката е извършена около 3 часа през нощта, като използването на дронове е потвърдено категорично от екипажите на корабите. И двата плавателни съда са понесли поражения. Първият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал.

Премиерът съобщи, че не са открити хора от първия кораб, екипажът е в неизвестност. По думите му продължават да се издирват оцелели от него. "Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо показване на международното право", каза Радев.

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Той допълни, че вторият атакуван кораб е останал с пожар на борда. Екипажът му е успял да се евакуира и да бъде спасен. Българският РО-РО кораб също е участвал в действията по оказване на помощ.

Останалите 16 души от екипажа се транспортират с граничен патрулен катер. По информация на премиера 11 от общо 18-те членове на този екипаж са турски граждани, а седем са индийски граждани.

По наличната към момента информация вторият кораб е превозвал пшеница и се е движел на юг. Потъналият кораб се е движел на север, като няма информация какъв товар е превозвал.

Според него случилото се допълнително затруднява корабоплаването в Черно море и води до поскъпване на застраховките.