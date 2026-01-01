Нищо няма да бъде направено в ущърб на майките на деца с увреждания и на другите лични асистенти. Ще бъдат направени широки консултации, ще бъдат отчетени всички интереси и ако няма необходимост или няма консенсус, нищо няма да се променя. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред NOVA по повод разговора за промени в Закона за личната помощ. По думите ѝ в първата половина на следващата година ще стане ясно има ли нужда от промени.

Преди малко повече от седмица майки на деца с увреждания и лични асистенти поискаха проектопромените в Закона за личната помощ да бъдат оттеглени. На среща в парламента те споделиха опасенията и несъгласията си с текстовете, и в същото време бяха категорични, че няма да допуснат този законопроект да бъде приет в този му вид. По-късно същия ден, след среща с вицепремиера Гълъб Донев, майки на деца с увреждания информираха, че управляващите ще оттеглят законопроекта.

Нашата цел никога няма да бъде и не е била да се отнемат права, увери днес министър Наталия Ефремова. Целта ни е друга - средствата да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания, така че грижата за тях и конкретните нужди за всеки да бъдат добре оценени, поясни тя. По думите ѝ ще се обсъжда с представителните организации как тези хора могат да водят независим и пълноценен живот и дори да работят подходяща спрямо тяхното увреждане работа.

Със сигурност нищо няма да се прави, без да се отчетат мненията на различните групи, подчерта още Ефремова.

Социалният министър заяви, че отговорните институции следят за нерегламентирани практики, свързани с издаването на териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК). Тя посочи, че в някои области се наблюдава интензивност по отношение на издадени ТЕЛК решения. Ефремова даде пример, че целта е да се избегнат случаи на хора, които имат ТЕЛК за слепота, а имат шофьорска книжка и управляват кола.

В момента сме в преговори с Европейската комисия (ЕК) по Социалния план за климата за една инвестиция, която е с работно заглавие „социално такси“, каза министърът. По думите ѝ целта е хора с увреждане да могат да повикат такси, с което да бъдат обслужени, за да отидат например до банката или до лекарски кабинет. Страната ни планира да има 500 социални такси, които да са на разположение на всички общини, като от 2028 г. да започне изпълнението на одобрените инвестиции.

Ефремова съобщи, че малко над 50 000 души ще получат коледни добавки.

За всяко от семействата на загиналите във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са отпуснати по 8000 евро. Към момента три от 13-те семейства са подали заявки.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е била сезирана от майка, която е видяла в социалните мрежи „един изключително неподходящ клип“, заяви Ефремова на въпрос за случая за посегателство над непълнолетно момиче в София. ДАЗД е сезирала Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП), посочи още тя.

Социалните работници вече са уведомени, имахме координационен механизъм, за да се работи със семейството на жертвата, заяви Ефремова. В отговор на въпрос министърът каза, че децата по този казус „не са познати на социалната система“.