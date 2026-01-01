Тази събота екипът на предаването ви запознава с Кирил Бонев – човек с професия и минало на боец, който доскоро е бил част от легендарните червени барети, но не обича нито да стреля и да се бие, нито да говори. Именно червените барети бяха единствените, които през 90-те всяваха страх и респект сред мутрите, а легендарният израз „Ще му пратят баретите!” караше не само престъпниците да настръхват.

По служба, поне официално, Бонев е бил колега с известни фигури като братя Галеви, Златко Баретата и Бай Добри, както и с Марин Чанев и Георги Георгиев-Индианеца, останали в историята след трагичната си смърт при случая „Белите брези”. В паметта остава и загиналият по служба при случая „Лясковец” Емил Шарков.

Неговият разказ повдига завесата над тайната на баретите и тайните на бандитите.

Цялата история гледайте във видеото.