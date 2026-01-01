Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че е шокирана от смъртта на бившия началник на националната полиция Джани Де Дженаро, чието тяло бе открито днес, предаде Асошиейтед прес.

Срещу 78-годишния Джани Де Дженаро се водеше разследване във връзка с предполагаемо прикриване на факти при разследването на атентат, свързан с организираната престъпност в Сицилия. Той бе намерен мъртъв днес във вилата си в Тоскана, съобщиха италианските власти.

Районната прокуратура е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта на Де Дженаро, но властите работят по версията за самоубийство. Очакват се резултатите от аутопсията.

"Дълбоко съм шокирана от трагичната кончина на Джани Де Дженаро", заяви Мелони в изявление, публикувано от нейната канцелария.

Де Дженаро беше призован да даде показания следващия месец в рамките на разследване на атентата от 1992 г. в Палермо, при който загинаха висшият магистрат Паоло Борселино и петима полицейски служители. Той категорично отричаше твърденията, че е участвал във възпрепятстването на последващото разследване на атентата.

По-рано държавният секретар Алфредо Мантовано посочи в изявление, че е "дълбоко шокиран от трагичната смърт на служител", "чиито качества, чувство за дълг и отдаденост на институциите" са будели "искрено възхищение".

Вестниците "Република" и "Кориере дела Сера", както агенция АНСА съобщиха, че бившият полицейски началник се е самоубил.

Като ключова фигура в борбата на Италия срещу организираната престъпност, Де Дженаро е водил битки срещу сицилианската мафия "Коза Ностра", стигайки най-високите нива в полицията и разузнавателните служби.

Той работи в тясно сътрудничество с Джовани Фалконе по знакови разследвания срещу мафията през 80-те години и съдейства за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бушета - мафиот, който стана свидетел на прокуратурата.

По-късно Де Дженаро оглавяваше Дирекцията за разследване на мафията, служи като началник на националната полиция в продължение на седем години, а впоследствие ръководи отдела за координация на разузнаването в Италия.

Кариерата му не премина без противоречия. Като полицейски началник той ръководеше операцията по сигурността по време на срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. - събитие, белязано от тежки сблъсъци между полицията и антиглобалистки организации. Тази среща на върха остава един от най-спорните епизоди в историята на съвременните италиански полицейски служби. Де Дженаро категорично отхвърляше обвиненията в нарушения, а впоследствие бе оправдан по дело, свързано с тези събития.

През 2013 г. Де Дженаро застана начело на държавната космическа и отбранителна група "Финмеканика", която по-късно беше преименувана на "Леонардо", като заемаше този пост до 2020 г.