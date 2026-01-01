Биткойнът поевтинява до под 60 000 долара за първи път от юли на фона на опасенията от прекомерно високите оценки на технологичните компании, свързани с изкуствения интелект, и отдръпването на инвеститорите от рискови активи, предаде Ройтерс.

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По последни данни най-голямата криптовалута по пазарна капитализация губи 3,45 на сто до 59 381 долара. Етерът (Ether), втората по големина криптовалута, поевтинява с 5,34 на сто до 1648,91 долара.

Криптопазарът е под натиск през последните търговски сесии заради натрупващите се от седмици съмнения в рентабилността на огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект. Поскъпването на заемните средства и регулаторните рискове след победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ също натежават върху нагласите.

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Допълнителна несигурност създава оттеглянето на главния изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуан.

Основните американски борсови индекси са напът да отчетат най-големия си седмичен спад от април 2025 г. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви реципрочни мита за редица търговски партньори в рамките на т.нар. Ден на освобождението.