Историческата „синя вълна“ на междинните избори в САЩ отприщи разпродажба, каквато световните борси не бяха виждали от тарифния шок през април 2025 г. В четвъртък американските индекси преживяха най-тежкия си ден оттогава, а в петък паниката се пренесе в Азия, където част от борсите загубиха между 6% и 9% само за няколко часа, пише Vesti.bg , позовавайки се на Reuters.

В центъра на разпродажбата са акциите, свързани с изкуствения интелект. Инвеститорите се опасяват, че демократите, които спечелиха контрола над двете камари на Конгреса, ще натиснат спирачката на бума в сектора, съобщава Ройтерс.

Първо радост, после паника

Парадоксът е, че резултатът от вторник първоначално беше посрещнат добре. „Синята вълна“ събуди надежди, че ще засили натиска върху президента Доналд Тръмп да прекрати войната с Иран, пише АФП. Nasdaq дори тръгна нагоре веднага след изборите, преди посоката да се обърне рязко, отбелязва Ройтерс.

Скоро обаче на преден план излязоха опасенията за изграждането на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Защо центровете за данни плашат инвеститорите

Центровете за данни – огромните сървърни комплекси, без които изкуственият интелект не може да работи – срещат широка съпротива сред американските избиратели от целия политически спектър. Много от победителите на изборите са обещали да спрат подобни проекти, посочва АФП.

Демократите печелят и в някои ключови щати, в които се изграждат центрове за данни, отбелязва Ройтерс.

Според анализатори инвеститорите са били стреснати и от призива на прогресивния сенатор Бърни Сандърс за национален мораториум върху строителството на центрове за данни.

В поста си в X вчера Сандърс посочи, че предната вечер 43 от 44 общности са гласували за местен мораториум върху центровете за данни. Темата е тежала и на самите избори: според анкета на CNBC 56% от избирателите са посочили изкуствения интелект и центровете за данни като решаващ или основен фактор при гласуването, а 65% от тях са подкрепили кандидат на демократите за Конгреса.

Изборните резултати се наслагват върху вече съществуващите съмнения дали стотиците милиарди, вложени от компаниите в сектора, ще се изплатят и кога. Скорошният скок на разходите по заемите допълнително засилва тревогите за финансовото им състояние, пише агенцията.

Майкъл Хюсън от MCH Market Insights обяснява разпродажбата с „опасения, че може да видим по-силна съпротива срещу плановете за изграждане на AI инфраструктура“. Според него резултатите в Тексас пораждат и страх, че местните политици могат да се насочат срещу Tesla и SpaceX на Илон Мъск заради подкрепата му за Тръмп.

Самият Тръмп обвини демократите за срива. „Фондовият пазар се срина днес, защото демократите имаха голям вторник – толкова тъжно, вината е само ваша“, написа той в своята социална мрежа Truth Social, цитиран от АФП.

3 трилиона долара за един ден

В четвъртък S&P 500 се понижи с 4,4%, Nasdaq Composite – с 5,5%, а Dow Jones – с 3,4%. За Nasdaq това е най-тежкият ден от април 2025 г., когато Тръмп обяви мащабните си мита срещу почти всички търговски партньори на САЩ.

Изборите в САЩ наказаха и "Биг Тех" групата, тя не вярва

От пазарната стойност на компаниите в S&P 500 бяха изтрити 3 трлн. долара, а „индексът на страха“ на Уолстрийт – индикаторът за волатилност VIX – рязко скочи, съобщава Ройтерс. Индексът на полупроводниците във Филаделфия се срина с 12,2% само за една сесия, а за цялата седмица спадът му е около 16% по данни на Bloomberg. Nasdaq вече е с 12% под рекордното си ниво отпреди месец и навлезе в зона на корекция.

Натискът върху производителите на чипове се засили и от Qualcomm, чиито акции поевтиняха с близо 10%, след като продажбите на чипове за смартфони се оказаха под очакванията на анализаторите, пише Investing.com.

Азия: 8% надолу за минути

Най-драматично беше в Южна Корея. Индексът Kospi се срина с над 8% малко след отварянето, падна под психологическата граница от 5000 пункта и задейства механизма за прекъсване на търговията за 20 минути. След спешно заседание на правителството за положението на пазара спадът се ограничи и индексът затвори с 6,02% по-ниско – на 5059,65 пункта.

Контрастът е впечатляващ: Kospi повече от удвои стойността си между края на декември и средата на юни, когато достигна рекорд, а оттогава е загубил почти 50%, отбелязва АФП.

Японският Nikkei 225 затвори с 6% надолу – на 57 410,91 пункта. Така индексът е с над 20% под пиковото си ниво от юни и официално навлезе в мечи пазар. За Nikkei това е най-лошата седмица от 2020 г., съобщава NBC. В Тайван, където се намират някои от ключовите компании за изкуствения интелект, сред които TSMC, индексът TAIEX се понижи с около 9%.

Най-тежко пострадаха производителите на чипове и доставчиците на оборудване за центрове за данни. Samsung Electronics поевтиня с близо 10%, SK Hynix – с 11,7%, японската Kioxia – с 14%, а TSMC – с 8,5%. Акциите на инвеститора в изкуствен интелект SoftBank Group паднаха с 11%, а цената на застраховката срещу фалит на компанията скочи до най-високото си ниво от четири години, съобщава Ройтерс.

Европа също на червено

Разпродажбата достигна и Европа. Лондонският FTSE 100 отвори с 1,6% по-ниско в петък, а германският DAX и френският CAC 40 понесоха подобни загуби, съобщава NBC.

„Илюзията изчезна“: какво казват анализаторите

„Разпродажбата показва, че цените на AI акциите бяха изградени върху розови илюзии за бъдещето, а сега тази илюзия изчезна“, коментира пред Ройтерс Дун Баочжън, председател на управляващото дружество Lingtong Shengtai. Според него американският фондов пазар е бил „знаменосецът и гръбнакът“ на глобалния бичи пазар на изкуствения интелект. „Сега този гръбнак се пречупи. Могат ли AI бичите пазари на други места да издържат сами?“, пита той.

„Кръвта е по улиците, приятели“, заяви Нийл Уилсън от Saxo Markets, цитиран от АФП. Според него става дума за пълно обръщане на инерцията, след като демократите задават темпото и блокират изграждането на центрове за данни. „Това изглежда напълно пресилено, но заради характера на този пазар, в който се продава всичко, първо трябва да видим някаква стабилност“, добавя той.

Джон Уудс, главен инвестиционен директор за Азия в Lombard Odier, признава колебанието си пред Bloomberg Television: „Питам се дали историята с изкуствения интелект е приключила, но не мога да кажа със сигурност, че е така.“

Според Джунг Ин Юн, основател и главен изпълнителен директор на Fibonacci Asset Management Global, разпродажбата в петък вероятно е предизвикана от преоценка на очакванията на инвеститорите за инвестициите в изкуствения интелект и политиката към сектора, пише CNN. Медията отбелязва, че с нарастването на ентусиазма около изкуствения интелект азиатските технологични акции са станали по-тясно свързани с американските от всякога.

Част от анализаторите все пак смятат, че разпродажбата е прекалена и дъното не е далеч, съобщава Ройтерс.

Пазарите опитват да се възстановят

В петък преди отварянето на Уолстрийт фючърсите на Nasdaq се покачваха, тъй като акциите на производителите на чипове възстановяваха позиции, съобщава Ройтерс.

Nvidia поскъпваше с 3,6% в предварителната търговия, след като в четвъртък отчете най-големия си еднодневен спад от януари 2025 г., когато появата на евтиния китайски AI модел DeepSeek разтърси Уолстрийт. AMD, Intel, Broadcom и Micron Technology растяха с между 5% и 8,3%. Ден по-рано AMD се срина със 17%, а Broadcom – с 10%, по данни на Charles Schwab.

„Разглеждаме разпродажбата в четвъртък като реакция, а не като фундаментално рестартиране. Тя е предизвикана от сблъсък на опасения около разходите за изкуствен интелект, политиката и инфлацията“, коментира Джейн Гибънс, стратег в Jefferies.

Победата на Демократите в САЩ свали долара и оскъпи златото

Индексът на страха VIX, който в четвъртък отчете най-големия си еднодневен скок от около 19 месеца, в петък леко отстъпваше до 26,07 пункта. Въпреки отскока Nasdaq остава на път към четвърти пореден седмичен спад.

Какво следва

Вниманието на пазарите сега е насочено към доклада за заетостта в САЩ за октомври, който се публикува в 15:30 ч. българско време. Икономистите очакват 59 000 нови работни места при 29 000 през септември, а безработицата да остане 4,2%, съобщава CNBC.