Спокойствие и приятна атмосфера ще изпълнят кухнята на „Спомени с вкус“ тази събота 17:00 ч. по NOVA. Изабел Овчарова-Изи ще посрещне създателя на съдържание Гери Баева. Тя е човек с богат житейски опит, който умее да вдъхновява околните да експериментират смело с готвенето. Тя ще покаже, че хубавата храна не трябва да е сложна или претенциозна, а просто вкусна, лесна за приготвяне и направена с желание.

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С нотка „дзен настроение“ Гери ще сподели рецепта за здравословни пилешки хапки, а поводът да започне да ги прави е нейният злояд син. Зрителите ще видят още как се прави лесен, но неустоим плодов тарт, както и тънкости за правилно рязане, които правят работата у дома още по-приятна.

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Освен практични трикове, Гери е подготвила и безценна стара книга с рецепти от своята баба – събирани от поколения назад. В разговора с Изи ще оживеят интересни истории за символите в кухнята и топлината, която те носят в ежедневието ни. Каква е тайната за приготвянето на „салата на килим“? И колко терапевтично може да бъде готвенето у дома?

Гледайте в новия епизод на „Спомени с вкус“ тази събота от 17:00 ч. по NOVA. Всеки епизод може да гледате и в NOVA PLAY, както и ексклузивно съдържание зад кадър.

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