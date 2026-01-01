Каква е тайната на дългия и щастлив семеен живот? Две семейства от село Устрем, община Тополовград, дават отговор с любов, вярност и взаимна подкрепа, устояли на изпитанията на времето.
В навечерието на Деня на християнското семейство Атанас и Пауна Шидерови, които са заедно от близо 69 години, и Елена и Димитър Илчеви, споделящи живота си вече 65 години, получиха специално внимание и признание за своя пример, съобщиха от Община Тополовград.
Атанас и Пауна Шидерови - близо 69 години любов и вярност
На 29 декември 1957 година Атанас и Пауна си казват заветното „Да“. Оттогава почти седем десетилетия споделят радости, трудности и незабравими семейни моменти.
Двамата изграждат своя дом и отглеждат две деца - сина си Димитър и дъщеря си Джена, които живеят в Казанлък.
Семейството се радва на четирима внуци и следващите поколения, като някои от наследниците носят имената на своите баба и дядо.
През годините Атанас работи като полицейски служител, а Пауна посвещава професионалния си живот на местното училище.
Въпреки предизвикателствата на времето двамата продължават да бъдат един до друг, запазвайки взаимното уважение, вниманието и обичта си.
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Елена и Димитър Илчеви - 65 години заедно и любов, която не остарява
Другата вдъхновяваща история е на Елена и Димитър Илчеви, които вече 65 години вървят ръка за ръка през живота.
Те имат две деца - Христо и Атанаска, четирима внуци и петима правнуци.
А най-красивото доказателство за любовта им се крие в един съвсем обикновен жест.
Баба Елена нежно поставя ръка върху крака на своя съпруг, а той я придърпва към себе си, прегръща я и я целува.
След 65 години семеен живот нежността между двамата остава същата.
Когато в дома им пристигат гости с цветя и поздравления, очите на съпрузите се насълзяват от вълнение.
В навечерието на Деня на християнското семейство кметът на Тополовград Божин Божинов изпрати поздравителни адреси и цветя на двете семейства в знак на признателност за примера, който дават на поколенията.
А каква всъщност е тайната на дългия и щастлив брак?
Може би тя не се крие в големите обещания и скъпите подаръци, а в малките ежедневни жестове - в грижата, търпението, уважението и протегнатата ръка в трудните моменти.
Защото истинската любов не се измерва само с годините, а с това да продължаваш да избираш един и същи човек всеки ден.
И след 65 или почти 69 години да можеш да го прегърнеш и целунеш така, сякаш всичко е започнало вчера.