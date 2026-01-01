Соченият за ръководител на организацията "Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков остава в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив. Предвиденото наказание по повдигнатото обвинение е от една до шест години лишаване от свобода.

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Организацията за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза в Пловдив е разкрита след видеоклип, в който е заснето убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

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Организацията подготвяла и установявала улична престъпна дейност, каза в залата прокурор Костадин Паскалев и допълни, че според свидетели има проведени техни акции за побой над роми, както и над украински гражданин. Според свидетели организацията е подготвяла палежи в ромския квартал "Столипиново".

Разбиха расистка група „Ку Клукс Клан“ в Пловдив: 11 задържани, сред тях и непълнолетни

Един от свидетелите твърди, че Чалъков му е показал нецензурираната версия на клипа от убийството на Кузев, изпратен му от участниците в деянието, като казал "това са моите хора", каза прокурорът. По думите му фейсбук групата за контакт в организацията е била затворена, а поканата за срещите се предавала при голяма конспиративност, от човек на човек.

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Според защитата на Чалъков имало някакъв вид организация, но тя не била регистрирана, нямало и ясна изразена йерархия. Адвокат Ясенка Шигарминова допълни, че поздравът им „Хайл Хитлер“ не е основание, че групата е проповядвала омраза.

Шигарминова каза, че се прави опит да се влияе на общественото мнение чрез изказванията за връзка с убийството на Младежкия хълм и призова съда да се съобрази със закона.

Мъжът и още 10 души, сред които четирима непълнолетни, бяха задържани на 17 ноември при съвместна специализирана операция на служители от Областната дирекция на МВР в Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“, под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив.

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Пълнолетните членове на групата са освободени с парична гаранция от хиляда евро, а четиримата непълнолетни са с мярка "под надзор от инспектор на детска педагогическа стая".

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При извършени претърсвания и изземвания в Пловдив и Раковски на 14 адреса - жилища и прилежащи постройки, обитавани от членовете на структурата, както и в две моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства.

Сред тях са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.

Бели качулки, горящи кръстове и мрачна история: Какво се крие зад името „Ку Клукс Клан“?

Име с древногръцки корени, тайни ритуали, бели качулки и символи, превърнали се в олицетворение на расизма и насилието. Какво всъщност означава „Ку Клукс Клан“ и каква история се крие зад него?

Наименованието отново привлече вниманието, след като полицията в Пловдив съобщи за разбита крайнодясна расистка група, самоопределяща се като „Ку Клукс Клан“.

Какво означава името?

„Ку Клукс Клан“ (Ku Klux Klan, KKK) произлиза от древногръцката дума „kyklos“, която означава „кръг“, и английската дума „clan“ - „род“ или „общност“.

Името е създадено така, че да звучи мистериозно и да внушава принадлежност към затворено общество.

Как възниква организацията?

Историята на Ку Клукс Клан започва през 1865 г. в американския щат Тенеси, непосредствено след Гражданската война в САЩ.

Организацията е основана от бивши войници на Конфедерацията и скоро се превръща в расистко движение, което използва заплахи, насилие и терор срещу афроамериканците и защитниците на техните права.

През 1915 г. организацията е възродена, като насочва омразата си и срещу евреи, католици и имигранти.

Какво символизират белите качулки и горящите кръстове?

Белите роби и островърхите качулки са най-разпознаваемите символи на Ку Клукс Клан. Те служат за прикриване на самоличността на членовете и за сплашване на жертвите.

Друг зловещ символ е горящият кръст, възприет от възродената организация през 1915 г. Той се превръща в средство за заплаха и демонстрация на расистка омраза.

През десетилетията трите букви ККК стават символ на идеологията за превъзходство на бялата раса, дискриминацията и насилието.