Организацията за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза в Пловдив е разкрита след клип от убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, съобщиха на пресконференция окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, наблюдаващите прокурори Анелия Трифонова и Костадин Паскалев, и.ф. директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ в Пловдив Йордан Ножаров и директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов. Обвинения за участие в крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив“ са повдигнати на 11 души, сред които и четирима непълнолетни.

На записа се чувало как един от участниците в убийството принуждава Кузев да се извини на цялата „ку-клукс-клан общност“ за извършеното. Публикацията доказвала лоялност и това, че са готови да бъдат приети. Има данни, че двама от привлечените за убийството искали да членуват в организацията. Не е установена връзка с организацията „Кръв и чест“, но обвинените в убийството гравитирали между двете организации, посочиха от прокуратурата.

Проверката за съществуването на организацията започва през август, а през октомври е образувано досъдебното производство. Извършени са 14 претърсвания на адреси в Пловдив и Раковски.

Членовете на организацията се срещали се на различни места в близост и до Младежкия хълм, включително в заведения, коментира Ножаров. По думите му те се поздравявали с позивни, типични за хитлеристите. Носили символи, които отличавали дали са напреднали или нови членове на групата. Има данни за нападения над чужди граждани, различни като религия и раса, но те не са подавали сигнали. Голяма част от нападенията са били вербални, но имало и физически атаки, каза Ножаров.

Спрямо 32-годишен мъж е повдигнато обвинение, че е ръководил организацията, действала в периода януари 2025 г. до 16 ноември тази година. Трифонова каза, че според неговите схващания и жените са по-нисши същества от мъжете, каза Трифонова. Мъжът е безработен, събирал членски внос, който бил от около 30 евро. За най-малките не е имало.

За повдигнатото обвинение го заплашват от 1 до 6 години лишаване от свобода. Утре прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение спрямо него. Пълнолетните членове на организацията са освободени с парична гаранция от 1000 евро, а непълнолетните са с мярка под надзор от инспектор на детска педагогическа стая".