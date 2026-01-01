„Агресорите се възпитават вкъщи. Наблюдават моделите на поведение вкъщи, след това ги пренасят в училище и в обществото. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” психиатърът Веселин Герев.

Повод за коментара му са последните случаи на задържани непълнолетни. Три момчета на 14, 15 и 16 години са с повдигнати обвинения за блудство с 15-годишно момиче. А в Пловдив беше разкрита организация, наричаща се „Ку-клукс-клан - дивизия Пловдив”, която, според разследващите, е свързана с другата, замесена в убийството на Младежкия хълм. Привлечени под отговорност са 11 души, сред които и четирима ученици на възраст 16 и 17 години.

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„Юношеството е критичен период. Моделите на поведение от къщи се копират, децата генерират агресия и след това търсят поле на изява. Всичко това върви в последователен ред. Тоест замисля се някакъв план, генерира се агресия, задължително се заснема, задължително се пуска в мрежите, за да може да се търси одобрения. Дори през ум не им минава, че всичко това може да стане достояние на органите по киберсигурност и съответно срещу тях да бъдат повдигнати обвинения”, обясни психологът.

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Той посочи, че в групите винаги има елемента на одобрението. „Колкото групата е по-голяма, а тарторът по-взискателен, толкова повече тези под него се стараят да му се харесат. Това ги прави много агресивни, стигат и до крайности. Действа се на принципа на глутницата”, обясни експертът.