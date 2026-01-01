По повод Световния ден на детето и 37-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето историческата сграда на Народното събрание беше осветена в синьо.

ДАЗД: Отговорност на възрастните е всяко дете да се чувства защитено в училище

Народното събрание подкрепя инициативата на Държавната агенция за закрила на детето като част от Национална кампания срещу насилието над и между деца „Бъди смел, бъди добър“.

Народно събрание на Република България

Децата са нашето бъдеще и отговорност. Всеки един от нас трябва да направи нужното те да живеят в сигурна, защитена, спокойна и подкрепяща среда, заяви по повод Световния ден на детето председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Съпричастността на законодателната институция към каузата на Държавната агенция за закрила на детето показва общата ангажираност на институциите за предотвратяване на всички форми на насилие над и между деца, добави тя.

Според Михаела Доцова откритият и честен дебат по проблема е много важна крачка към неговото решаване, а кампании като „Бъди смел, бъди добър“ насочват вниманието на обществото към темата, повишават информираността и вдъхват надежда на засегнатите и техните семейства.