Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са с повдигнати обвинения за сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в апартамент в София. Те са задържани за срок до 48 часа, а прокуратурата предстои да внесе искане в съда за определяне на мерки за неотклонение, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

Случаят е от нощта на Halloween, в края на октомври, когато в апартамента се провеждало парти с участието на повече от 10 младежи – момчета и момичета. По думите на прокурорския говорител в жилището е имало три момичета. Разследващите обаче засега не съобщават подробности за конкретните действия на всеки от участниците, за да не се затрудни разследването.

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Първоначално досъдебното производство е образувано от СДВР. След докладването му прокуратурата незабавно го е иззела и е възложила разследването на следовател, каквито са законовите изисквания за този тип престъпления.

„Събрани са достатъчен по наша преценка обем и качество доказателства, които да позволят повдигането на обвинения по отношение на трима извършители“, заяви Коджаниколов. Той уточни, че тримата са били установени и идентифицирани, но местонахождението им първоначално не е било известно. По разпореждане на прокуратурата те са били издирени и са започнали процесуално-следствени действия с тяхно участие.

На партито имало и един пълнолетен

По време на брифинга стана ясно, че в нощта на инцидента в апартамента е имало над 10 души. Сред тях е присъствало и едно пълнолетно лице с неустановена към момента самоличност.

До полицията е бил подаден сигнал за шум от събирането. На адреса пристигнал полицейски патрул, който установил присъстващите, включително и пострадалото момиче, което по това време било в неадекватно състояние.

Униформените отправили предупреждение за спазване на обществения ред и за недопускане на нарушаване на нощната тишина. След това напуснали адреса.

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„По време на партито действително се е вдигал шум. Някой, който все още не е установен по делото, е подал сигнал до СДВР“, обясни прокурорският говорител.

По думите му към момента на посещението на полицията в апартамента е имало и пълнолетен човек. Каква е била неговата роля и дали ще му бъде търсена отговорност, все още се изяснява.

Няма категорични доказателства за употреба на наркотици

Коджаниколов заяви, че към момента няма категорични доказателства, че момичетата са били дрогирани. Събраните до момента материали обаче дават основание на разследващите с висока степен на сигурност да приемат, че немалка част от присъстващите, включително пострадалата, са били в безпомощно състояние.

Той уточни, че към момента доказателствата сочат престъпна дейност на трима души. Разследването продължава, като предстои извършването на множество следствени действия.

Обвиняемите са непълнолетни и не са осъждани. По информация на прокуратурата един от тях има криминални прояви, свързани с неправомерно отнемане на чужди вещи.

Клиповете се разпространяват в интернет, прокуратурата разпореди спешни мерки

Особено сериозен момент в случая е разпространението на видеозаписи от случилото се в социалните мрежи и различни онлайн платформи. Според прокурорския говорител достъп до чувствителната информация в началото са имали ограничен брой хора, но след първоначалното публикуване записите са били разпространявани многократно от различни потребители.

Към момента няма категоричен отговор кой първоначално е разпространил видеоматериалите и дали това е направено от някой от присъствалите на партито.

С разпореждане на прокурора от 20 ноември органите на МВР, в частност Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и дирекция „Киберсигурност“, са получили указания да предприемат действия за свалянето на клиповете от интернет и предотвратяване на по-нататъшното им разпространение. Същевременно материалите трябва да бъдат съхранени за целите на досъдебното производство.

Коджаниколов подчерта, че разпространението на порнографско съдържание с участието на деца също представлява престъпление.

„Ако бъде доказана вината им, законът предвижда наказания лишаване от свобода до 5 години за непълнолетния обвиняем на 16-годишна възраст. За обвиняемите на 14 и 15 години предвидените наказания са от 2 до 8 години“, посочи той, като уточни, че това са законовите санкции, които се прилагат спрямо съответните възрастови групи.

Пострадалото момиче вече е разпитано

15-годишното момиче е разпитано в качеството на свидетел. По думите на Коджаниколов то се намира в изключително уязвима позиция и е разказало за развитието на вечерта според спомените си.

Прокуратурата подчертава, че оттук нататък с пострадалата трябва да се работи изключително внимателно, за да не се стигне до повторна виктимизация.

„Следва изключително внимателно да се процедира с комуникацията, общуването и въобще участието в наказателното производство, за да се избегне, доколкото е възможно, повторна виктимизация и да се съдейства на нея и на нейните родители да премине през този период от живота си и да продължи“, заяви прокурорският говорител.

Той уточни, че към момента не му е докладвана необходимост от осигуряване на специална защита на момичето, но ако се установят законови предпоставки за това, такава ще бъде осигурена.

Проверяват се и сигнали за други възможни посегателства

По време на брифинга журналисти поставиха въпроси за появили се в публичното пространство твърдения за други момичета, които евентуално са били подложени на натиск или сексуално посегателство от участници в случая.

Коджаниколов заяви, че към този момент няма потвърдена информация за оказван натиск върху свидетел по делото. Той обясни, че след широкото разгласяване на случая в социалните мрежи постъпват различни сигнали и твърдения, които прокуратурата, следствието и полицията проверяват.

По думите му всеки сигнал се разглежда сериозно, като се преценява дали съдържа достоверна информация или представлява емоционална реакция на близки, познати и съученици на замесените младежи.

Прокурорският говорител коментира и видеоклип с пистолет, който също се разпространява в интернет. Той уточни, че кадрите са от отделен случай, случил се няколко дни преди партито в апартамента. Част от участниците в него са присъствали и на Halloween събирането, но двете събития са предмет на различни разследвания.

Случаят станал известен на разследващите след разпространението на клиповете

Един от съществените моменти, които прокуратурата тепърва изяснява, е защо за случилото се не е бил подаден сигнал по-рано. Инцидентът е от края на октомври, но по думите на Коджаниколов преди разпространението на видеозаписите в публичното пространство органите на досъдебното производство не са получавали сигнали за него.

Разследващите трябва да установят и точната хронология на събитията – кога е подаден сигналът за шум, кога е пристигнала полицията, какво са установили униформените и дали видеозаписите са направени преди или след посещението им.

Това ще бъде изяснено чрез технически експертизи на видеоматериалите. Според Коджаниколов подобен анализ изисква време и не може да бъде извършен в рамките на 24 часа.

„Сглобяваме цялата картина и ще имаме отговори на всички тези въпроси“, заяви той.

В заключение прокурорският говорител подчерта, че случаят е изключително чувствителен и специфичен, поради което прокуратурата ще предоставя информация за хода на разследването, без да разкрива подробности, които биха могли да попречат на събирането и проверката на доказателствата.