“София е номинирана в европейския конкурс Best Christmas Markets in Europe 2026! Имаме шанс да наредим нашия град сред най-хубавите коледни дестинации в Европа.” Това каза кметът Васил Терзиев откриването на коледното градче Sofia Christmas Fest пред НДК. Той призова софиянци да гласуват за своя град.

Всеки може да гласува ТУК.

“За пореден път си дадох сметка колко много се променя София по Коледа. Светлините, музиката, оживените площади, хората, които спират за снимка до елхата или просто остават още малко навън, за да бъдат заедно. Всяка година влагаме все повече усилия, за да бъде София още по-красива и празнична.”, заяви също Терзиев.

Столичната община

Столичният кмет посочи, че тази година са подготвени още много неща за коледните празници, които тепърва ще бъдат показани.

Sofia Christmas Fest открива петото си издание с акробатично шоу на лед и музика на живо

„Иска ми се празничният облик на града да ни напомня и за нещо по-голямо: София е общ дом на хора с различни истории, мечти и традиции. Нашата задача е да правим този град все по-приветлив, красив и гостоприемен, така че всеки да се чувства добре дошъл в него. Защото начинът, по който изглежда и се усеща градът ни, е част и от отношението ни един към друг“, каза също Терзиев при откриването.

Столичната община

„В Коледа има нещо много специално. Тя ни кара да забавим крачка, да се огледаме, да потърсим близките си и да си подарим повече време заедно. Да се радваме на малките неща, на усмивките, на срещите и на споделените моменти“, допълни кметът.

София е сред най-добрите в Европа: Влиза в битка за европейска туристическа столица

Терзиев отбеляза, че светлините по улиците, украсените площади и празничната музика променят усещането за града. Той изрази надежда повече хора да се разходят из София през декември, да открият любимите си места и да се насладят на празничната програма. Кметът пожела на столичани светлина, спокойствие и топлина през празничните дни, повече поводи да бъдат заедно и повече доброта помежду им.

Акробатика на лед и концерт в откриващата вечер

Официалното откриване започна в 18:30 ч. с водещи Део и Вики Терзийска, които подготвиха изненади за публиката. Програмата включи акробатично шоу на лед от 18:45 ч., което зрителите можеха да проследят край пързалката или на екрана при сцената. От 19:30 ч. Вики и Део отправиха музикален поздрав към посетителите, последван от коледен концерт с млади артисти от Центъра за изкуства „Зорница“ и участници в „Гласът на България“.

Ледена пързалка всеки ден до 23:00 ч.

Столичната община

Ледената пързалка пред НДК е с площ от 320 кв. м и ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души. На разположение са над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст се допускат само с придружител. Билети се продават на място и онлайн чрез Eventim.

По 1 евро от всеки продаден билет за пързалката ще бъде дарено в подкрепа на кампанията „Направи го сега“. Сред благотворителните инициативи на фестивала е и „От дете за дете – Стани Таен Дядо Коледа“, организирана в партньорство с „Ротари“.

Коледни разходки, базар и забавления за цялото семейство

Коледното градче ще посреща посетители всеки ден от 11:00 до 22:00 ч. На арт и фермерския базар български творци, занаятчии и производители ще предлагат ръчно изработени подаръци, празнични изделия и фермерски продукти. Посетителите ги очакват още празнична музика, храни и напитки.

Dariknews.bg

Децата и техните семейства могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки. От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус“ ще предлага коледни разходки по улиците на София.

Коледното градче пред НДК е едно от основни празнични пространства в града заедно с това на площад „Св. Александър Невски“, където ще бъдат запалени светлините на коледна елха на София.