Осъден на смърт мъж беше екзекутиран в Тексас след повече от час неуспешни опити, през които той твърдеше, че изпитва болка, съобщиха очевидци, цитирани от Франс прес.

Седемдесетгодишният Рейналдо Денес беше осъден на смърт за убийството през 1996 г. на 53-годишния бижутер Янош Суч по време на грабеж в Хюстън.

Той беше екзекутиран в четвъртък вечерта чрез инжекция с пентобарбитал – същото вещество, което беше приложено на два пъти на 30 септември в Тенеси, друг южен щат, на осъдената Криста Пайк, която оцеля.

БТА

Безпрецедентният провал на екзекуцията на Криста Пайк поднови дебата за смъртното наказание в САЩ, по-конкретно относно различните начини за екзекуция на осъдените.

Духовният наставник на Рейналдо Денес, пастор Джеф Худ, който присъства в четвъртък вечерта в държавния затвор в Хънтсвил, изрази съжаление за несполучливата екзекуция.

Осъденият е крещял в продължение на няколко минути, оплаквайки се по-конкретно от болки в крака, разказа преподобният Худ вчера по време на видеоконференция.

"При правилно поставена смъртоносна инжекция човекът губи съзнание много бързо, дори и да има някакъв дискомфорт или нещо подобно. Никога не се наблюдава толкова продължителна агония, освен ако не става дума за несполучлива екзекуция“, каза той.