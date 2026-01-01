Окръжният съд в Смолян остави в ареста обвиняем по дело за убийство в село Кочани.

Съдебният състав определи най-строгата мярка за неотклонение, след като обвиняемият Кирил Пенчев за пореден път не се яви на насроченото заседание по делото, изпращайки незаверени документи за лечение в болнично заведение.

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До решението за ареста му се стигна, след като в съдебната зала бе установено, че Пенчев е използвал подправени и документи с невярно съдържание относно здравословното си състояние, представени заради неявяване на предходни заседания.

Кирил Пенчев е обвиняем за умишлено убийство на Бойко Младенов и закана за убийство, отправена към съпругата на Младенов. Убийството на Бойко Младенов в с. Кочани, община Неделино, стана през март 2024 г. Според обвинителния акт Пенчев е нанесъл поредица смъртоносни удари с брадва по главата на Младенов.

Получените контузии са тежка черепно-мозъчна травма със счупване на черепни кости, включително и на черепна база, субдурален и субарахноидален кръвоизлив, контузии на мозъка, микроскопски кръвоизливи в паренхима на мозъчния ствол и главния мозък, тежък мозъчен оток с малкомозъчно вклиняване, навлизане на въздух в черепната кухина, излив на кръв в лява тъпанчева кухина, разкъсно-контузии рани. Младенов починал в болница. Минути след ударите с брадва, Пенчев заплашил и съпругата на Младенов, че ще я посече.

На насроченото съдебно заседание отново не бе даден ход по делото заради неявяването на подсъдимия. Представени бяха документи, изпратени през социалните мрежи, с твърдения, че Пенчев се лекува в болница.

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С подправени медицински бележки Пенчев се е опитал да оправдае неявяването си на две съдебни заседания през септември и октомври. Окръжният прокурор Недко Симов посочи, че обвиняемият е използвал подправени и документи с невярно съдържание, а с неявяването се опитва да избегне наказателно преследване.

Определението на съдебния състав за налагане на мярка „задържане под стража“ подлежи на обжалване и протестиране в 7–дневен срок. Делото за убийството на Бойко Младенов бе отложено за 14 декември.