Десет нови прерийни кучета пристигнаха в зоопарка в Бургас, а очарователните животинки вече са част от голямото семейство на зоологическата градина.

Зоопарк-Бургас

Новите обитатели са изключително дружелюбни, любопитни и игриви. Те обичат вниманието, проявяват интерес към всичко около себе си и обещават да се превърнат в любимци на малки и големи посетители.

Зоопарк-Бургас

Една от най-сладките им особености е начинът, по който се поздравяват - с целувки по муцунките! Когато се срещнат, прерийните кучета често допират нослетата и муцунките си, сякаш си разменят целувки. Всъщност това е част от социалното им поведение, чрез което разпознават членовете на своята група.

Зоопарк-Бургас

Въпреки името си прерийните кучета нямат нищо общо с кучетата. Те са дребни гризачи от семейство Катерицови, близки родственици на мармотите, и произхождат от Северна Америка.

Зоопарк-Бургас

Освен че са общителни, малките сладури притежават и впечатляващи способности за комуникация. Те използват различни звукови сигнали, за да предупреждават останалите за опасност. Изследвания показват, че тези сигнали могат да съдържат информация дори за вида на приближаващия хищник и посоката, от която идва заплахата.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

Прерийните кучета са активни през деня, обичат да се припичат на слънце, да изследват заобикалящата ги среда и да прекарват време заедно.

Зоопарк-Бургас

Зоопарк-Бургас

С пристигането на десетте нови животинки зоопарка обогатява разнообразието си от обитатели, а посетителите ще могат да се запознаят отблизо с тези любопитни и социални създания.