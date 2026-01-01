По шест години лишаване от свобода при първоначален строг режим получиха двама мъже, признати за виновни за жестокост към животни, причиняване на смъртта им по особено мъчителен начин и създаване и разпространение на порнографски материали. Присъдата е постановена от Софийския градски съд по дело на Окръжна прокуратура – Перник.

Подсъдимите са Габриела Сашева, на 27 години, и Красимир Георгиев, на 36 години. Според събраните доказателства в периода от март 2023 г. до декември 2024 г. двамата заснемали видеоматериали с насилие и умъртвяване на гръбначни животни.

Част от записите били разпространявани чрез канал в приложението Telegram, създаден от единия подсъдим. Достъпът до съдържанието се предоставял срещу заплащане, а двамата предлагали и изработването на видеа по индивидуални поръчки на цени между 130 и 700 евро.

Другият обвиняем подпомагал разпространението на материалите чрез собствен профил в приложението.

Разследването е продължило осем месеца, а обвинителният акт е внесен в съда на 12 ноември 2025 г. В хода на досъдебното производство са извършени огледи, претърсвания и изземвания. Назначени са биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически, аудиовизуални, психиатрични и психологични експертизи.

Съдът е наложил на двамата максималните наказания, предвидени в закона за извършените престъпления – общо по шест години затвор за всеки от тях.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.

Случаят предизвика силна обществена реакция и стана повод за последвали промени в Наказателния кодекс. С тях бяха завишени наказанията за жестокост към животни и противозаконното им умъртвяване, както и бяха въведени нови квалифицирани състави за заснемане на подобни деяния с цел разпространение, срещу заплащане или с користна цел.