Четирима ирански граждани са задържани при специализирана операция на отдела за борба с наркотиците към Истанбулската дирекция по сигурността на летище Истанбул, след като се опитали да пренесат наркотични вещества в стомасите си, съобщи турската телевизия „Хабертюрк“.

Според информацията заподозрените са пристигнали в Истанбул с полет от Иран. За да избегнат летищните проверки и да не привличат внимание, веднага след слизането си от самолета те са се разделили и са се смесили с пътници от други полети. Подозрителното им поведение обаче е било забелязано от служителите на звеното за борба с наркотиците на летището, които са ги поставили под наблюдение.

Четиримата мъже са били спрени и задържани от полицията, след като отново са се събрали на изхода на терминала, след като взели багажа си.

Задържаните са били отведени в болница за медицински преглед. Направените рентгенови снимки са показали наличието на множество капсули в стомасите и червата им. С медицинска намеса от телата на четиримата са били извадени общо 280 капсули с наркотично вещество, увити в найлонови торбички.

След приключване на процедурите в полицията и съда на четиримата ирански граждани е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, като разследването срещу тях продължава, допълва „Хабертюрк“. Медията не уточнява вида на погълнатите наркотици.