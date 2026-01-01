Категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика при издаването на ТЕЛК решения. Това се казва в позиция на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“. Изявлението на болницата идва във връзка със спецакцията срещу фалшиви ТЕЛК решения у нас, при която до момента са задържани 14 души в страната.

„Държим изрично да уточним, че съобщеният в медиите брой задържани лица се отнася до проверка, проведена в няколко области на страната, а не единствено до Първа градска болница. При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице“, се посочва в позицията.

Спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения: Има 14 задържани, сред които и лекари

От лечебното заведение уточняват, че решенията на ТЕЛК се вземат от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания. По думите на ръководството нито изпълнителният директор, нито други представители на болницата участват в медицинската преценка и определянето на степента на увреждане или трайно намалената работоспособност. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от компетентните институции – НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК.

„Категорично заявяваме, че не толерираме корупционни практики и нарушения на закона. За нас законността, професионалната етика и отговорността към пациентите са основни принципи, от които няма да отстъпим. Считаме за недопустимо евентуални неправомерни действия на отделни лица да поставят под съмнение авторитета на Университетска Първа МБАЛ – София и професионализма на медицинските специалисти, които ежедневно полагат грижи за здравето и живота на пациентите", се казва още в позицията на лечебното заведение.