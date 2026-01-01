Предложените промени в начина, по който се определя неработоспособността на хората с увреждания, се замразяват. Законопроектът предвиждаше ТЕЛК-комисиите да извършват нова комплексна медицинска оценка на т.нар. функционален дефицит, но след общественото недоволство текстовете ще бъдат преразгледани. Това стана ясно след заседание на Националния съвет за хората с увреждания, проведено при закрити врата в Министерския съвет с участието на министрите на финансите, труда и социалната политика и здравеопазването.

Консенсус по предложената реформа не е постигнат. Вместо това е взето решение да бъде създадена работна група, която да подготви промени в законодателството, гарантиращи правата, подкрепата и възможностите на хората с увреждания.

Победа за майките на деца с увреждания: Управляващите оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ

Новата структура ще бъде председателствана от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В нея ще участват национално представителните организации на и за хората с увреждания, на работниците и служителите и на работодателите, представители на майките на деца с увреждания и други заинтересовани страни.

„Консенсус не се постигна, реши се да засилим диалога, който досега отсъстваше, да създадем необходимата работна група и заедно с правителството да търсим сериозен подход за промяна на ситуацията в България, но в никакъв случай чрез реформата да не ощетим правата на хората с увреждания“, каза пред медиите Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България.

Той потвърди, че реформата е на пауза и определи промените като изключително комплексни, дълбоки и сложни. Според него законопроектът за реформа на ТЕЛК ще бъде спрян засега.

„ТЕЛК трябва да го има, защото без оценка на здравния статус на лицето не е възможно, той е в сърцевината на последващата оценка за функционално състояние, навсякъде в Европа е така“, заяви Долапчиев.

По думите му фалшивите ТЕЛК решения създават голямо напрежение в обществото и се отразяват отрицателно на самите хора с увреждания. Той посочи, че има корумпирани лекари, които нарушават закона и издават фалшиви медицински документи и решения на ТЕЛК. За справяне с проблема са необходими воля, контрол и тежки санкции, смята Долапчиев.

Всички национално представени организации заявихме, че не подкрепяме този законопроект и искаме да бъде оттеглен, каза д-р Диана Инджова, ръководител и председател на Центъра за психологически изследвания. Тя потвърди, че е взето решение за създаване на работни групи, но изрази опасения, че така исканията на хората с увреждания могат да бъдат пренебрегнати.

Подготвят законодателни промени за хората с увреждания

„Трябва да направим така, че системата да не допуска нарушения, а помощта да отива точно при хората с увреждания“, заяви вицепремиерът Гълъб Донев, който председателства Националния съвет за хората с увреждания.

Той припомни, че всяка промяна в законодателството досега е водила до надграждане на подкрепата за хората с увреждания, а не до отнемане на правата им.

„Контрол трябва да има. С вашата подкрепа и активно участие трябва да намерим ефективно решение срещу тези порочни практики, които ощетяват и хората с увреждания, и всички останали“, заяви Донев.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова призова организациите на и за хората с увреждания и всички заинтересовани страни да се обединят около изграждането на цялостна законодателна рамка.

„За мен е без съмнение, че контролът трябва да бъде засилен, защото повече не можем да търпим и да си позволим това, което се случва с парите за хората с увреждания“, заяви Ефремова.

Тя подчерта и необходимостта да се обсъдят възможностите за заетост на хората с увреждания, които могат да полагат труд.

„Ситуацията на пазара на труда в България е такава, че не можем да си позволим да не дадем шанс на хората с увреждания да работят, когато могат да го правят“, посочи министърът.

Ефремова смята, че са необходими промени и в индивидуалната оценка на потребностите, които задължително трябва да бъдат обсъдени с хората с увреждания. Тя припомни, че през годините е направена оценка на въздействието на Закона за личната помощ, която може да послужи като основа за дискусиите в работната група.