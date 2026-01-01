Медицинската сестра Теодора Кирилова, която помогна на над 50 пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", ще бъде удостоена с "Почетна значка на Община Бургас". Решението бе прието от Общинския съвет в Бургас по предложение на кмета Димитър Николов. Отличието е за проявените от медицинската сестра героизъм, себеотрицание, гражданска чест и доблест при оказването на първа помощ на пострадалите при верижните сблъсъци край пътен възел "Зимница" на 10 ноември.

Кирилова е старша медицинска сестра в отделението по гастроентерология на Мнгопрофилната болница за активно лечение "Сърце и мозък – Бургас". В продължение на часове сестрата е оказвала медицинска помощ на пострадали, след като самата тя попада в катастрофата на път за работа. В първите минути след инцидента, преди пристигането на специализираните екипи, тя обхожда мястото на произшествието, открива ранени и преценява кои от тях се нуждаят от най-спешна помощ. Превързва рани, съдейства за овладяване на кръвотечения и насочва хората с по-леки наранявания да напуснат опасната зона.

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Сред първите, на които помага, е 37-годишен бургаски лекар, детски инфекционист, който също пътува към работното си място. Кирилова го открива под средната мантинела с наранявания по главата, ръцете и краката.

В централната част на катастрофата Кирилова достига до най-тежко засегнатите превозни средства. От кабината на камион чува мъж, който вика за помощ, но не успява да стигне до него, тъй като за изваждането му е необходима специализирана техника. По-късно оказва помощ и на пътници от катастрофирал автобус.

С пристигането на линейките и полицейските служители медицинската сестра се включва в организацията по извеждането и транспортирането на ранените.

В мотивите към предложението пише, че медицинската сестра не е била изпратена на мястото по служебно задължение, а сама е взела решението да помогне на пострадалите. Отбелязано е още, че в критичните първи минути тя е действала самостоятелно, без специализирано оборудване и без медицински екип до себе си, проявявайки професионална подготовка, самообладание и решителност.

В докладната записка е посочено, че постъпката ѝ е пример за гражданска доблест, съпричастност и отговорност към човешкия живот.

Теодора Кирилова е на 37 години. Завършила е висше медицинско образование със специалност "Акушерка" през 2012 г., а две години по-късно придобива магистърска степен по "Управление на здравните грижи". От 2015-а до 2019 г. работи в инвитро клиника в Лондон, където придобива допълнителни квалификации. От 2024 г. е част от екипа на Клиниката по гастроентерология на болница "Сърце и Мозък – Бургас".

Решението на Общинския съвет предвижда кметът на Бургас да организира връчването на почетната значка, придружена от грамота.