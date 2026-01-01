Фигури на Дядо Коледа, елени и разнообразни празнични украшения се оказаха товарът на корабния контейнер, изхвърлен от морето край Царево в началото на ноември.

След 22 дни под денонощна охрана контейнерът беше отворен с разрешение на Военната прокуратура в София.

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Съдържанието му потвърди данните, посочени в корабния манифест. Коледната украса е разпределена в над 80 кашона, които се изваждат от контейнера. Всички артикули ще бъдат описани, след което товарът ще бъде транспортиран с ТИР.

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На място присъстват представители на Военната прокуратура, Агенция „Митници“, както и собственикът на стоката - румънски гражданин.

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Контейнерът беше открит на 2 ноември, след като морските вълни го изхвърлиха върху скалите между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“. Той беше обезопасен, за да не бъде отнесен обратно в морето.

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БГНЕС

Разследващите продължават да изясняват произхода му. Една от основните версии е, че той е част от товара на контейнеровоза „Contship Jet“, потънал югоизточно от Варна. Към момента тази връзка все още не е официално потвърдена.