Корабен контейнер е изплувал в района на Царево, като по първоначална информация той съдържа коледна украса, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. За случая са уведомени Военната прокуратура и всички компетентни институции.

БТА

В съобщението се посочва, че главна дирекция „Гранична полиция“ е предприела действия за охрана и обезопасяване на района около контейнера. Компетентните органи са в постоянна координация и следят развитието на ситуацията, като се предприемат необходимите действия за гарантиране на безопасността и установяване на произхода и състоянието на двата обекта.

БТА

Има основания да се предполага, че контейнерът, открит във водите край плаж "Арапя", е част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде установено в хода на образуваното досъдебно производство. Това съобщиха от пресслужбата на Областна администрация-Бургас. В съобщението пише още, че областният управител е бил своевременно информиран за установения контейнер в акваторията на Царево от Регионална дирекция "Гранична полиция".

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Регионална лаборатория – Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски район“ взе проби от морската вода в района на местността Диньов гьол край Арапя, където изплува контейнерът.

Очаква се в района да пристигне екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда. Те ще вземат проби от морските води, а резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени, допълват от пресцентъра.

По-рано кметът на община Царево Марин Киров каза, че сигналът е постъпил при него около 10:00 часа. Всички компетентни институции са уведомени и действията им са координирани, посочи Киров.

Вижда се от брега в района на ваканционен комплекс от къщи между "Арапя" и "Оазис", обясни кметът.

Абсолютно всички са координирани, подчерта кметът на Царево.

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Случаят идва ден след като четири свободно плаващи контейнера бяха забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив.

Вчера Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите за дрейфуващите контейнери, които представляват потенциална опасност за корабоплаването. Плавателните съдове бяха призовани да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Не е ясно дали контейнерът, изплувал край Царево, е един от четирите, забелязани вчера в морето.

Една от възможните версии е контейнерите да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

Към момента няма потвърждение, че откритият край Царево контейнер е от потъналия кораб, нито информация за съдържанието му.