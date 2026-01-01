Нападателят на Тенерифе Хесус де Мигел е починал в болницата на 30-годишна възраст - ден, след като претърпя сърдечен арест вследствие на сблъсък по време на мача с Андора от испанската втора дивизия.
"Измъчени от болка, с буца в гърлото и неспособни да повярваме, че това е истина, от Тенерифе съобщаваме за трагичната кончина на Хесус де Мигел Аламеда", написаха от клуба. "Няма думи, които да утешат; няма абсолютно нищо, което да облекчи това чувство, преизпълнено с тъга."
💔 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tenerife striker Jesús de Miguel has tragically died after a collision during his side’s match against FC Andorra left him in intensive care. He suffered a severe impact to his head and chest while challenging Andorra goalkeeper Jesús Owono for a loose ball. He suffered a cardiac arrest in the ambulance that took him to hospital and his neurological condition had worsened. Thoughts and prayers to his family, friends and everyone associated with CD Tenerife.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 3, 2026
Мачът срещу ФК Андора беше прекратен седем минути след началото на добавеното време, след като Де Мигел се срина вследствие на сблъсък с вратаря на гостите Хесус Овоно, който беше излязъл от своето поле, за да изчисти дълъг пас, и удари нападателя в гърдите с коляното си.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
Медицинският екип оказа помощ на играча на терена в продължение на повече от пет минути, като той загуби съзнание, преди да бъде откаран в болница с линейка. В болницата той се е върнал в съзнание, но днес състоянието му се е влошило и е починал.