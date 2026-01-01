Задухът при изкачване на стълби, необичайната умора и подуването на глезените често се приемат за последица от възрастта или натовареното ежедневие. Понякога обаче те са първите признаци на сърдечна недостатъчност – сериозно заболяване, което може да се развива постепенно и дълго време да остане неразпознато. Защо е важно да не пренебрегваме тези сигнали, как можем да предпазим сърцето си и какви са възможностите на съвременната медицина разказва д-р Красимир Джинсов в предаването „Доктор Здраве с Мария“.

Д-р Джинсов е председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, изпълнителен директор на Националната кардиологична болница и специалист по електрофизиология.

Какво представлява сърдечната недостатъчност?

Когато чуем диагнозата „сърдечна недостатъчност“, често изпитваме страх. Самото наименование създава усещането, че сърцето е спряло да работи или че възможностите за лечение са изчерпани. Това обаче не отговаря на истината.

Сърдечната недостатъчност е състояние, при което сърцето не успява да осигури достатъчно ефективно кръвообращение, за да задоволи нуждите на организма.

В някои случаи сърдечният мускул е отслабнал и не може да изпомпва достатъчно кръв. В други сърцето запазва способността си да се съкращава, но става по-твърдо, отпуска се по-трудно и не се изпълва с необходимото количество кръв.

Кои симптоми не бива да пренебрегваме?

Заболяването невинаги започва внезапно и с драматични прояви. Много по-често симптомите се появяват постепенно и незабележимо променят ежедневието.

Изкачването на стълби става все по-трудно, разходките се скъсяват, а обичайните дейности започват да изискват повече усилия. Човек се уморява по-бързо, върви по-бавно и все по-често спира, за да си почине.

Сред характерните симптоми са:

необичайна и продължителна умора;

задух при физическо усилие, а понякога и в покой;

подуване на глезените и краката;

сърцебиене;

затруднено дишане в легнало положение и необходимост от повече възглавници по време на сън.

Тези оплаквания лесно могат да бъдат обяснени с напредването на възрастта, наднорменото тегло, липсата на физическа активност или натоварения начин на живот.

Но не всеки задух е следствие от възрастта. Ако обичайно физическо усилие внезапно започне да изисква много повече сили, това е сигнал, който не бива да се пренебрегва.

Понякога първият предупредителен знак не е болката в гърдите, а стълбите, които доскоро сме изкачвали без затруднение, но вече ни карат да спрем, за да си поемем въздух.

Как да предпазим сърцето си?

Профилактиката на сърдечната недостатъчност започва много преди появата на първите симптоми. Тя включва редовно проследяване и контрол на кръвното налягане, кръвната захар, холестерола и телесното тегло.

От съществено значение са още:

редовната физическа активност;

отказът от тютюнопушене;

навременното диагностициране и лечение на нарушенията на сърдечния ритъм;

профилактичните прегледи и проследяването на индивидуалните рискови фактори.

Познаването и контролирането на тези фактори не е просто част от здравословния начин на живот. Това е важна стъпка към предпазването на сърцето от увреждане.

Сърдечната недостатъчност не е присъда

Диагнозата не означава, че възможностите за лечение са изчерпани. Съвременната кардиология разполага с ефективни медикаменти, имплантируеми устройства и интервенционални методи, които могат да подобрят състоянието на пациентите.

Лечението цели да облекчи симптомите, да намали риска от хоспитализация, да забави прогресията на заболяването и да подобри качеството и продължителността на живота.

Днес медицината не се ограничава само до овладяване на проявите като задух и отоци. Тя въздейства и върху механизмите, които стоят в основата на развитието на сърдечната недостатъчност.

Колкото по-рано бъде установено заболяването, толкова повече възможности има за навременно и ефективно лечение.

Затова не пренебрегвайте сигналите на организма, потърсете лекарска помощ при необичайни оплаквания и спазвайте предписаната терапия. Активното участие на пациента в грижата за собственото му здраве е съществена част от успешното лечение.

Д-р Красимир Джинсов завършва Медицинския университет в Пловдив през 2012 г. с отличие „Златен Хипократ“. Впоследствие специализира и усъвършенства професионалните си умения в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията в редица водещи европейски медицински центрове.

През 2019 г. успешно полага изпити пред Европейското дружество по кардиология и Европейската асоциация по сърдечен ритъм, като получава пълна сертификация като специалист по електрофизиология.

Той е лектор на множество национални и международни конгреси и конференции.

През януари 2023 г. е избран за председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България, а от юли 2024 г. е изпълнителен директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София, най-големия специализиран сърдечносъдов център в страната.