Поне 150 минути умерена аеробна активност седмично е полезна цел за повечето възрастни, съобщи „Knowridge“. Редовните аеробни упражнения са един от най-ефективните начини за защита на сърцето – дейности като енергично ходене, колоездене, плуване и бягане карат сърцето да бие по-бързо и помагат на сърдечносъдовата система да работи по-ефективно. С течение на времето аеробната активност може да помогне за понижаване на кръвното налягане, подобряване на нивата на холестерола и подпомагане на здравословния контрол на кръвната захар. Аеробната активност може също да подобри физическата форма и да намали риска от сърдечносъдови заболявания, които остават сред основните причини за смърт в световен мащаб.

Алтернативна възможност е поне 75 минути интензивна активност седмично или комбинация от умерени и интензивни упражнения. Тези цели се подкрепят от водещи насоки за обществено здраве, включително препоръките на Американската кардиологична асоциация. Хората, които търсят допълнителни ползи за здравето, могат да си поставят за цел около 300 минути умерени упражнения или 150 минути интензивна активност седмично.

Определянето на интензивността не е сложно – при умерени упражнения като енергичното ходене човек обикновено трябва да може да говори, но не и да пее с лекота. При интензивните упражнения дишането се затруднява и воденето на разговор става по-трудно, като типични примери са бягането, бързото колоездене и плуването на дължини. Общият седмичен обем е важен, но движението не е нужно да се провежда само в продължителни тренировки – кратките периоди на активност се натрупват в течение на деня и седмицата, което прави целта по-достижима за хора с натоварени графици.

За човек, който в момента спортува съвсем малко, най-голямата стъпка може просто да е да стане по-активен. Повече ходене, използване на стълбите или кратки почивки за движение през деня могат да започнат да заменят дългите периоди на седене. Няма нужда да се приема, че за защитата на сърцето са необходими интензивни тренировки – умерените упражнения дават съществени ползи и може да са по-лесни за поддържане в дългосрочен план. С подобряването на физическата форма хората могат постепенно да увеличават колко дълго, колко често или колко интензивно се движат, а изборът на приятни дейности прави редовното движение по-лесно за поддържане.

Съветите за упражнения трябва да отразяват и индивидуалното здраве. Хора с определени сърдечни заболявания, други хронични болести, скорошна операция или тревожни симптоми може да имат нужда от лекарска консултация, преди да направят значителна промяна в нивото си на активност. Изследванията върху физическата активност и сърдечносъдовото здраве са публикувани широко в медицински списания, сред които New England Journal of Medicine и други водещи сърдечносъдови издания. Като цяло доказателствата подкрепят едно просто послание – преминаването от съвсем малко движение към редовни упражнения носи значими ползи за здравето. Седмичната цел от 150 минути е полезен ориентир, а не правило „всичко или нищо“ – за много хора най-ценният план за упражнения е този, който започва на постижимо ниво и може да се превърне в трайна част от ежедневието.